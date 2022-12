Quando Pelé portò il calcio negli Stati Uniti, gli anni d'oro nei New York Cosmos

“Sono matti, non giocherò mai per nessuno dopo il Santos!”, lo diceva e lo ripeteva Pelé a confidenti e collaboratori. Tutti sanno come sia andata poi. Eppure non è una storia del tutto lineare, è una storia strana, complicata, condita da soldi, tantissimi soldi, e grandi obiettivi.



Siamo negli anni ’70 e la squadra delle star dei New York Cosmos deve diventare un grande brand negli Stati Uniti. Deve, soprattutto, diventare un grande brand del calcio, sport non ancora popolare. Il percorso è accidentato e il sogno di arruolare campioni praticamente in pensione come Chinaglia, Beckenbauer, Carlos Alberto, Neeskens, Cruijff, Best, e appunto Pelé, ci mette un po’ a realizzarsi.



Fondata nel 1970 dai fratelli turco-statunitensi Ertegün proprietari dell’etichetta discografica Atlantic Records, acquisita poco prima dalla Warner, è qualche anno dopo che arriva sulle pagine dei grandi giornali.

All’inizio non è tutto rose e fiori: è erba finta colorata con lo spray.

La prima partita dei Cosmos è contro i Dallas Tornado al Downing Stadium di Randall’s Island, ad Harlem. I locali lo chiamano “lo stadio dei vandali”. “Non c‘era l’erba vera. C’erano bottiglie dappertutto, niente acqua negli spogliatoi. Un inferno”, lo ricorda Gavin Newsham nel suo libro Once in a lifetime: The incredible story of The New York Cosmos.



La svolta arriva con le prime vittorie nel ’72, e soprattutto nel 1975 con l’arrivo del Re del calcio, il brasiliano dai piedi d’oro. Pelé firma con i Cosmos il contratto più ricco della storia del calcio fino a quel momento: 6 milioni di dollari per 3 anni. Per la firma si scomoda anche Henry Kissinger, segretario di Stato. È il giocatore nero più pagato, persino più di O.J. Simpson che di dollari ne guadagna 700.000 all’anno.