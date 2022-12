La Fifa: in tutto il mondo un minuto di silenzio per Pelé prima delle partite

“Finché si giocherà a calcio, Pelé sarà ricordato e ci mancherà”. Con queste parole la Fifa ha voluto ricordare il campione scomparso nei giorni scorsi. Una perdita enorme per lo sport in tutto il mondo. E quindi l'organizzazione mondiale del calcio ha deciso di omaggiare la leggenda invitando tutte le Federazioni associate, in tutto il mondo, a onorare la sua memoria rispettando un minuto di silenzio prima di ogni partita su tutti i campi di calcio, in questo fine settimana e per la prossima. “Il 29 dicembre 2022 - si legge nel comunicato - il mondo del calcio ha perso il suo Re, Edson Arantes do Nascimento, affettuosamente conosciuto dalla comunità calcistica e da tutti come Pelé, era un’icona calcistica come nessun’altra. Ha portato la magia del calcio sudamericano nel mondo e ha dato un significato alla frase ‘The Beautiful Game’. Rimane l’unica persona nella storia ad aver vinto tre Mondiali. La sua incomparabile immaginazione e abilità in campo ha abbagliato chiunque abbia avuto la fortuna di assistervi, il tutto con il sorriso sul volto e il calore nel cuore”.

FIGC: 1' di silenzio prima delle amichevoli e 16/o turno di serie A In occasione di tutte le gare amichevoli in programma per le amichevoli e per la sedicesima giornata del campionato di Serie A che si disputerà mercoledì 4 gennaio, anche la Figc si allinea e dispone un minuto di raccoglimento per ricordare Pelé, scomparso all'età di 82 anni.

Conmebol: lutto per 5 giorni su tutti i campi Anche il Conmebol, la federazione sudamericana, ha dichiarato il lutto per la morte di Pelé per cinque giorni, fino al 3 gennaio. Secondo quanto si legge su un documento pubblicato dal Conmebol, inoltre, tutte le partite di Libertadores e Copa Sudamericana fino alla fine degli ottavi di finale saranno aperte da un minuto di silenzio. Infine, durante il periodo di lutto tutte le bandiere dovranno essere tenute a mezz'asta.