Pelé peggiora, la figlia pubblica la foto di un tenero abbraccio nel letto d'ospedale

Non parla più, il Re. Così hanno detto qualche giorno fa dall'ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove è ricoverato per un tumore al colon che sta progredendo. La figlia pubblica uno scatto che ha commosso il mondo, sul suo account Instagram. Kely Cristina Nascimento abbracciata al suo adorato papà che, da quanto emerso dall'ultimo bollettino, non parla più.

Il quadro clinico si è aggravato con complicazioni renali e cardiache.

Le parole di Kely su Instagram: Continuiamo nella lotta e nella fede. Un'altra notte insieme.