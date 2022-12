Per Time è Volodomyr Zelensky la persona dell'anno 2022: "Incarna lo spirito dell'Ucraina"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky con "lo spirito dell'Ucraina" è la persona dell'anno di Time per il 2022. Lo ha annunciato la rivista. Zelensky era stato insignito due giorni fa dello stesso onore dal 'Financial Times'.

"La scelta di quest'anno è stata la più chiara a memoria d'uomo", hanno spiegato i vertici di 'Time' nell'annunciare la scelta che include, assieme a Zelensky, lo 'spirito dell'Ucraina'. "Sia che le vostre reazioni alla battaglia per l'Ucraina siano di speranza o di terrore, Zelensky - si legge nella motivazione - ha galvanizzato il mondo in modo che non vedevamo da decenni.

La decisione di non lasciare Kiev mentre cominciavano a cadere le bombe russe è stata epocale. Dal suo primo post di 40 secondi su Instagram il 25 gennaio in cui ha mostrato che il governo e la società civile ucraina erano intatti, ai quasi quotidiani discorsi a Westminster, la Banca Mondiale e ai Grammy, il presidente dell'Ucraina è stato onnipresente. La sua offensiva mediatica ha spostato l'equilibrio geopolitico innescando un'ondata di azione che ha spazzato il globo".