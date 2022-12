Perù: confermati 18 mesi di carcere per l'ex presidente Castillo

La Corte Suprema del Perù ha stabilito che l'ex presidente Pedro Castillo deve rimanere in carcere, respingendo il ricorso presentato dalla sua difesa contro i 18 mesi di detenzione preventiva che gli sono stati inflitti il 15 dicembre, una settimana dopo l'impeachment per aver tentato di sciogliere il Congresso e governare per decreto.

"La Camera Penale Permanente della Corte Suprema ratifica la risoluzione che ha ordinato 18 mesi di detenzione preventiva nei confronti dell'ex presidente Pedro Castillo, indagato per il reato di ribellione (in alternativa, cospirazione alla ribellione) contro lo Stato", ha dichiarato la magistratura in un messaggio

pubblicato su Twitter.

Il tribunale, presieduto dal magistrato Cèsar San Martìn, ha anche modificato la convocazione con le restrizioni imposte in prima istanza all'ex primo ministro Anìbal Torres, impedendogli di lasciare il Paese per 18 mesi. Nella sua sentenza, la Corte Suprema ha dichiarato "infondato" il ricorso presentato dalla difesa di Castillo e "parzialmente fondata" la richiesta della Procura di modificare la situazione di Torres.

"Non ho mai commesso un reato di ribellione. Non ho imbracciato le armi e non ho invitato nessuno ad imbracciarle, ma devo dire che è l'attuale governo che ha imbracciato le armi per porre fine alla vita di più

di 30 peruviani", ha detto l'ex presidente Pedro Castillo, intervenuto nel corso dell'udienza riferendosi alle 28 persone morte nelle proteste nel Paese nelle ultime settimane.

L'ex presidente è detenuto dal 7 dicembre, quando è stato arrestato dopo aver annunciato in un discorso che avrebbe sciolto il Congresso, governato per decreto, intervenuto nel sistema giudiziario e convocato un'assemblea costituente.