Perù, Castillo scioglie il Parlamento e annuncia un "governo eccezionale". I media: "Un golpe"

Svolta autoritaria a Lima. Il presidente peruviano Pedro Castillo ha ordinato lo scioglimento del parlamento poche ore prima che si riunisse per discutere una mozione di impeachment annunciando l'istituzione di un "governo eccezionale".

Il presidente ha dichiarato, in un messaggio alla nazione dal palazzo del governo, l'intenzione di "sciogliere temporaneamente il Congresso della Repubblica e istituire un governo d'emergenza eccezionale", nonché di "convocare quanto prima un nuovo Congresso dotato di poteri costituenti".

I media peruviani parlano apertamente di un golpe.

La leader di Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha reagito via Twitter affermando che "Pedro Castillo sferra un colpo disperato perché sapeva di avere ancora poche ore al potere. Il Congresso deve andare avanti con la destituzione e le Forze Armate devono sostenere l'ordine costituzionale".

Il Parlamento ha poi votato l'impeachment del presidente, ignorando la sua decisione di sciogliere la legislatura. L'impeachment per "incapacità morale" è stato approvato da 101 parlamentari su un totale di 130, in una sessione trasmessa in diretta televisiva. Il Parlamento ha chiamato l'attuale vice di Castillo, Dina Boluarte, per il giuramento da presidente.