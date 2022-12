Perù, trasferite in ostello le quattro italiane bloccate su un bus a causa delle proteste

Sono state trasferite in un ostello vicino al villaggio di Checacupe, le quattro ragazze italiane rimaste bloccate su un autobus nel bel mezzo delle proteste, in Perù, a causa della destituzione di Pedro Castillo, in seguito al suo tentato colpo di Stato. Le giovani, che si trovano in Sudamerica per turismo e si stavano spostando in Bolivia, sono rimaste bloccate quasi due giorni “senza cibo né servizi igienici”, come hanno raccontato. Il trasferimento è stato reso possibile “grazie all'opera di sensibilizzazione realizzata dall'ambasciata d'Italia presso la polizia peruviana”. A farlo sapere è Giulia Opizzi, una delle quattro ragazze coinvolte in questa disavventura.

Oltre alla Opizzi, ci sono Martina Meoni e Federica e Lorenza Zani. Tutte si proponevano di lasciare il Perù per trasferirsi a Copacabana, la principale città boliviana sul lago Titicaca.

Il racconto delle quattro ragazze

“Abbiamo provato a dialogare con i manifestanti ma non si smuovono. Molte persone non hanno più soldi! C'è chi lascia i soldi nel bagno per chi ne ha bisogno. Dormiamo in autobus”, avevano raccontato le quattro giovani.

Le donne si trovavano sul mezzo dallo scorso lunedì, dopo che alcuni manifestanti avevano chiuso la strada a Checacupe, nella regione di Cusco, in entrambe le direzioni. Una delle ragazze è di Lugo di Ravenna ma risiede a Ravenna città; una è di Cesenatico, la terza di Firenze e l’ultima risulta residente a Faenza.

All’agenzia La Presse Giulia Opizzi, aveva raccontato: “Ci hanno detto che il loro obiettivo è bloccare l'economia del Paese, così da cacciare via la nuova ministra. Non sono armati né pericolosi, ma di sicuro sono agitati". Opizzi aveva assicurato che “non ce l'hanno con noi”, ma che la situazione è complicata. “C'è poco cibo - ha aggiunto - vogliamo solo che finisca presto”.

Tutte tra i 21 e i 30 anni, sono partite da Milano lo scorso 26 novembre e hanno raggiunto il Perù per motivi turistici. Il loro rientro sarebbe stato in programma a giorni. “Stavamo andando in Bolivia dal Perù e ci siamo ritrovati davanti a un muro di terra e a manifestanti di paesini dove parlano ancora la lingua antica peruviana. Noi siamo tutti bloccati in un paesino sperduto nel nulla. C'è gente che non ha più soldi per mangiare, persone che non riescono a tornare a casa, a prendere un aereo perché cancellati, bambini, non fanno passare ambulanze e siamo senza servizi igienici. La polizia inesistente perché impegnata in città” avevano comunicato allarmate le giovani italiane.

Intanto, sulla strada si è formata una coda lunga 15 km e il blocco dei manifestanti ha reso arduo raggiungere il punto esatto in cui si trova l'autobus. A bordo del mezzo, ha riferito Laura Monti, assessore del Comune di Cotignola che sta seguendo la vicenda assieme alla Farnesina, ci sono anche altri turisti di diverse nazionalità. Le ragazze, assicura Monti, stanno bene, ma ha confermato che sono senza cibo e denaro.