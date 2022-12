Perde la vita dopo aver dato alla luce due gemelli: il giorno di Natale il Papa chiama il marito

“È un Natale che non dimenticheremo mai!”, il commento finale di don Donato.

La notizia è stata confermata anche dal giovane parroco vicino alla coppia, Donato Liuzzi. Il sacerdote, anche lui con un post pubblicato sul social, ha scritto: “Mi è difficile rompere il silenzio, ma lo faccio per dare eco alla intima gioia gustata in questo giorno del Natale del Signore insieme con il nostro carissimo Giacomo Cofano, provato dalla morte della moglie nell’atto di dare la vita a due gemellini. Ho sentito nel cuore l’ardire di bussare al cuore di Papa Francesco per raccontare di Viviana e dei gesti di vicinanza del nostro popolo – ha continuato il prete- Questa mattina il Papa con umiltà disarmante mi ha indirizzato una lettera di vicinanza e nel tardo pomeriggio ha telefonato a Giacomo”.

"I dettagli della telefonata rimarranno per sempre custoditi nella mia testa ma soprattutto nel mio cuore", scrive il vedovo.

L’uomo è il marito di Viviana Delego, la donna di 41 anni originaria di Pezze di Greco, in provincia di Brindisi, morta lo scorso 17 dicembre dopo aver dato alla luce una coppia di gemelli.

Con queste parole Giacomo Cofano rivela, in un post pubblicato su Fb, l’incredulità e la commozione per aver ricevuto il sostegno dal Sommo Pontefice.

È stato lo stesso sacerdote, dopo la morte della donna, a scrivere al Pontefice per affidare nella preghiera la giovane mamma scomparsa e la famiglia.

Secondo quanto riferito dalla Asl di Brindisi Viviana Delego, già madre di bambina, era arrivata in ospedale in condizioni critiche. La donna era in stato di gravidanza gemellare pre- termine e il suo quadro clinico aveva evidenziato uno stato di "eclampsia, distacco di placenta e rottura delle membrane".

Nonostante il cesareo d’urgenza per la Delego non c’è stato nulla da fare: durante l’operazione si è presentata "una coagulazione intravascolare disseminata (Cid) e atonia uterina". Tutte le procedure mediche, chirurgiche e di terapia intensiva previste dal caso "sono state messe in atto", ha riferito la Asl.

Dei due gemelli, il maschietto è stato dimesso mentre la sorellina è ancora nel reparto di terapia intensiva neonatale.

"Viviana - scrive Giacomo nel suo post - continuerà a vivere per sempre".