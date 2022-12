Perù, la presidente Boluarte in alto mare tra rimpasti di governo e dimissioni di ministri

Ora, ha spiegato ancora Boluarte, “mi propongo di ricomporre il governo chiamando professionisti capaci per dare maggiore tranquillità alla gente”. E la gente, dal canto suo, chiede di potersi esprimere attraverso le urne: l'83% delle persone consultate in un sondaggio , realizzato dopo l'inizio delle proteste, ritiene che in Perù si debbano svolgere elezioni anticipate prima della scadenza naturale della legislatura, nel 2026.

Il governo peruviano ha giurato appena una settimana fa. Il capo dello Stato, che ha rinnovato al Parlamento l’invito ad approvare le elezioni anticipate, ha spiegato che l'attuale compagine governativa era stata formata per rispondere alla crisi politica causata da quello che è stato considerato un tentativo di colpo di Stato da parte del destituito presidente Pedro Castillo , al quale spetta di trascorrere 18 mesi in carcere in attesa di giudizio.

Le quattro ragazze italiane verso Cusco. La situazione delle centinaia di stranieri bloccati

Dopo essere rimaste per circa 36 ore in un autobus che era bloccato da un centinaio di manifestanti, le quattro ragazze italiane in viaggio nel Paese sudamericano per turismo (tre sono emiliane e una di Firenze) sono state prima trasferite in un ostello (dove hanno trascorso due notti) e poi, sempre grazie all'intervento dell'ambasciata italiana a Lima, hanno preso la strada per Cusco, da dove torneranno nella capitale per fare rientro in Italia.

E proprio a proposito di Cusco, la città nel sudest del Paese dove ha sede il secondo più importante scalo aeroportuale, è di ieri la notizia della riapertura dell’Alejandro Velasco Astete. Ma permane l’emergenza sulle centinaia di turisti rimasti bloccati nella zona del Machu Picchu, ad Arequipa o nella stessa Cusco. Si tratta di persone di decine di nazionalità diverse, gli italiani sono tra i 30 e i 40.