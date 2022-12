Perù, le ragazze italiane sono a Cusco. Negli scontri 22 morti

Si è nuovamente aggravato a 22 morti e molte decine di feriti il bilancio degli incidenti in Perù fra manifestanti antigovernativi e forze dell'ordine in numerose città del centro-sud del Paese.



Le ultime tre persone decedute sono state registrate ieri a Pichanaki, nel dipartimento di Junin, città sulla cordigliera centrale peruviana.



Al riguardo la Direzione sanitaria regionale ha fornito un bilancio degli incidenti che hanno causato, oltre ai tre morti, 52 feriti, di cui 43 civili e nove agenti di polizia.



Intanto l'Ansa ha appreso che le quattro ragazze che erano rimaste bloccate per tre giorni nel villaggio di Checacupe - Giulia Opizzi, Martina Meoni e le sorelle Federica e Lorenza Zani - e che erano partite nel tardo pomeriggio in auto scortate dalla polizia peruviana, sono giunte a Cusco, da dove proseguiranno probabilmente per via aerea verso Lima.



In Perù il ministro dell'Istruzione, Patricia Correa, e il capo del ministero della Cultura, Jair Pérez, hanno presentato le loro "dimissioni irrevocabili" dalle rispettive posizioni a causa degli ultimi atti di violenza contro i manifestanti nelle regioni del Paese.



Nel documento indirizzato alla presidente Dina Boluarte, Correa sottolinea di essersi insediato per "garantire il diritto all'istruzione a tutti gli studenti peruviani, in un quadro democratico e istituzionale".



E poi "il nostro Paese sta affrontando una crisi politica di grandi dimensioni che esige convinzioni democratiche, il rispetto dell'ordine e, allo stesso tempo, l'integrità fisica e la vita di ogni cittadino peruviano che, purtroppo, sono state violate nelle ultime ore".