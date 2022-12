Dopo la destituzione, l'ex presidente Castillo viene trasferito nello stesso carcere di Fujimori

La Procura nazionale, ricorda l'agenzia di stampa Andina, ha disposto l'arresto di Castillo per i presunti reati di ribellione e di violazione dell'ordine costituzionale, dopo che l’ex capo di Stato aveva annunciato l’intenzione, fallita ancor prima di cominciare, di sciogliere il Parlamento e preparare l'elezione di un’Assemblea costituente entro nove mesi. Tutto questo, per evitare l'impeachment che già tre volte si era cercato di far approvare in seguito alle accuse di corruzione che gli erano state mosse. In sostanza, l'ormai ex capo dello Stato sarà processato penalmente per tentativo di colpo di stato, una ipotesi punita dalle leggi peruviane con una carcerazione variante fra 10 e 20 anni.

Intanto, gli Usa plaudono alla “stabilità democratica in Perù” e si congratulano con la nuova presidente, la vice di Castillo, Dina Boluarte. Lo rende noto l'amministrazione americana.