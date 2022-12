Perù, salgono a 27 le vittime degli scontri. Il Parlamento torna a discutere di elezioni anticipate

L’ennesima morte si aggiunge al già triste bilancio degli scontri fra manifestanti e polizia, in Perù: si registra il decesso di una persona nel distretto di Chala, nella regione di Arequipa. Il numero delle vittime dall’inizio delle proteste sale quindi a 27. L'Ufficio del Difensore civico, scrive il quotidiano di Lima La Republica, ha reso noto che nel corso dei disordini seguiti all'arresto dell'ex presidente Pedro Castillo, in proteste e blocchi stradali su gran parte del territorio nazionale, 21 persone sono state uccise in incidenti con le forze dell'ordine, mentre altre sei sono morte per altre ragioni, comunque legate alle tensioni di piazza.