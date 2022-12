Più povera e impaurita: l'Italia del 2022 fotografata dal Censis

Il Centro Studi Investimenti Sociali (Censis) ha presentato oggi il suo 56esimo rapporto sulla situazione sociale italiana e ne emerge un quadro abbastanza cupo: è "la malinconia a definire oggi il carattere degli italiani", sintetizza la Fondazione.

Otto italiani su 10 non sono più disposti a fare sacrifici per cambiare, né per seguire la moda né per fare carriera, l'83,2% non ha più voglia di sacrificarsi per mettere in pratica le indicazioni degli influencer, l'81,5% per vestirsi alla moda, il 70,5% per acquistare prodotti di prestigio, il 63,5% per sembrare più giovani, il 58,7% per sentirsi più belli. Il 36,4%, inoltre, non è disposto a sacrificarsi nemmeno per avanzare nel lavoro e guadagnare di più.

Pensando a due anni dalla pandemia, agli effetti del cambiamento climatico ormai evidenti e ai nove mesi, finora, di conflitto in Ucraina, l'89,7% degli italiani dichiara che prova tristezza, e il 54,1% ha la forte tentazione di restare passivo. L'84,5% è convinto che eventi geograficamente lontani possano cambiare improvvisamente la quotidianità e stravolgere i destini. Il 61,1% teme che possa scoppiare una guerra mondiale, il 58,8% che si ricorra all'arma atomica, il 57,7% che l'Italia entri in guerra. Oggi il 66,5% degli italiani si sente insicuro: prima del Covid, nel 2019, la percentuale era 10 punti più bassa.

Le famiglie che vivono in condizione di povertà assoluta sono più di 1,9 milioni (7,5% del totale), 5,6 milioni di persone (9,4% della popolazione: un milione di persone in più rispetto al 2019). Di queste, il 44,1% risiede nel Mezzogiorno. I giovani 18-24enni usciti precocemente dal sistema di istruzione e formazione sono il 12,7% a livello nazionale e il 16,6% nelle regioni del Sud, contro una media europea di dispersione scolastica del 9,7%. Mediamente nei paesi dell'Ue la quota di 25-34enni con il diploma è dell'85,2%, in Italia al 76,8% e scende al 71,2% al Sud; inferiore alla media europea anche la percentuale di 30-34enni laureati o in possesso di un titolo di studio terziario: il 26,8% in Italia e il 20,7% al Sud, contro una media Ue del 41,6%. Il nostro paese detiene anche il primato europeo per il numero di Neet, giovani che non studiano e non lavorano: il 23,1% dei 15-29enni a fronte di una media Ue del 13,1%. Ma nelle regioni del Mezzogiorno l'incidenza sale al 32,2%. Lo rileva il Censis nel 56esimo Rapporto sulla situazione sociale del paese.