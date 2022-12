Pianeta Pelé, ovvero, la perfezione

Leggere alla voce futbol bailado, il calcio ballato del suo Brasile in una vita spesa ad inseguire sogni a forma di pallone. “Quando Pelé si fermava, i suoi avversari si perdevano nei labirinti disegnati dalle sue gambe” ha scritto Eduardo Galeano “quando tirava una punizione, agli avversari in barriera veniva voglia di piazzarsi alla rovescia, col viso rivolto alla porta, per non perdersi il golazo; quando saltava, saliva in aria come se l’aria fosse una scala”. Ne sapeva qualcosa il nostro Tarcisio Burgnich, impossibile fermare Pelè già in volo, altissimo, imprendibile, nella finale di Messico ’70; il terzo mondiale vinto da O’Rey, con la cocente sconfitta (4-1) degli azzurri di Valcareggi: gli eroi del 4-3 alla Germania tornarono a casa senza Coppa Rimet, e con valige piene di un rimpianto mitigato solo dalla grandezza degli avversari.

L’Inter arrivò ad un passo dall'acquistare Pelé nel ’58, poi ci provarono Real Madrid e Manchester United, ma quel trasferimento era impossibile: per il governo carioca, O’Rey era un tesoro di stato non esportabile all’estero; per questo lo ricordiamo seminare successi con la maglia della Selecao, e solo con altre due casacche: quella bianca del Santos, per amore. Quella verde dei New York Cosmos, al capolinea della carriera, un po’ per denaro e un po’ per un ultimo sogno: far innamorare gli Stati Uniti del calcio. Una missione impossibile, così lontana dal calore della torcida. A proposito. Il suo millesimo gol è ammantato di leggenda, un rigorino liberatorio e tutto il Maracanà ad invadere il campo e portarlo in trionfo: un Carnevale di allegria popolare.