Piantedosi: "Nessuna autorizzazione all'attività di centri cinesi in Italia"

Al Dipartimento della pubblica sicurezza "non risulta alcuna autorizzazione" all'attività di centri cinesi dedicati al disbrigo di pratiche amministrative in Italia. Lo ha assicurato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo durante il question time alla Camera ad una interrogazione del gruppo Misto+Europa sull'apertura di centri della polizia cinese sul territorio italiano.

Il caso dei presunti posti di polizia cinesi attivi in alcuni Paesi, tra cui l'Italia, era stato sollevato dal report della ong “Safeguard Defenders”. Il ministro ha premesso che esso "non ha alcuna attinenza con gli accordi di cooperazione internazionale di polizia ed i pattugliamenti congiunti tra Italia e Cina" svolti tra il 2016 e il 2019, interrotti per la pandemia e non più ripresi. In particolare, dagli accertamenti sulla presunta “stazione di polizia cinese” a Prato "è emerso che a marzo un'associazione culturale cinese ha aperto una sorta di sportello per il solo disbrigo di pratiche amministrative dedicato ai connazionali in Italia, un servizio per aiutare i cittadini di quel Paese nei rinnovi di patenti e nelle pratiche di successione. Ad oggi risulta che il centro non fornisca più questi servizi che peraltro hanno riscosso uno scarso interesse, essendo arrivate solo 4 richieste. Il 16 novembre - ha continuato Piantedosi - presso il Dipartimento di pubblica sicurezza c'è stato l'incontro con l'ufficiale di collegamento della Repubblica cinese che ha confermato quanto dichiarato dai responsabili dell'associazione. In ogni caso la Digos ha informato l'autorità giudiziaria degli elementi acquisiti".

Il ministro ha assicurato che saranno svolti approfondimenti in altre città: "Ad oggi - ha concluso - non risultano casi analoghi a quello di Prato a Roma, Firenze, Venezia e Bolzano. Solo a Milano c'è un'associazione che svolge attività di disbrigo pratiche amministrative e anche in questo caso sono in corso approfondimenti".