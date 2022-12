Pistoia, un cadavere semicarbonizzato rinvenuto in un bosco: fermato il figlio della vittima

È in stato di fermo il figlio dell'uomo trovato morto oggi in un bosco a Buggiano, nel Pistoiese. Il cadavere parzialmente carbonizzato dell'uomo di circa cinquanta anni, con ferite provocate da un'arma da taglio, era stato ritrovato questo pomeriggio in un bosco della Valdinievole, in provincia di Pistoia. A trovare il corpo senza vita a Buggiano, nella frazione di Colle, sono stati alcuni passanti che stavano camminando all'interno dell'area boscosa che hanno notato il corpo e che hanno immediatamente dato l'allarme ai carabinieri.

Secondo le prime ricostruzioni, ieri padre e figlio si sarebbero incontrati e quest'ultimo avrebbe accoltellato più volte il genitore e poi tentato di dar fuoco al cadavere. L'interrogatorio di garanzia del giovane è previsto per dopodomani.