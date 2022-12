Pnrr: Giorgetti, centreremo sicuramente gli obiettivi di fine anno

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti si dice sicuro che l'Italia raggiungerà gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per il secondo semestre 2022, e quindi potrà richiedere la terza tranche di pagamenti da 19 miliardi di euro.

“In questi giorni, stiamo lavorando intensamente per conseguire i 55 obiettivi del II semestre 2022, per poter presentare a Bruxelles la terza richiesta di pagamento entro la fine di dicembre prossimo. Siamo già a buon punto e centreremo sicuramente anche questo traguardo”, ha detto Giorgetti durante l'Evento Annuale Pnrr.

Giorgetti ha sottolineato come finora "abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi previsti" (51 del 2021 e 45 relativi al primo semestre del 2022), "attraverso l'impegno di tutte le Amministrazioni coinvolte ed il sostegno dei servizi della Commissione europea che ci affianca nel processo di attuazione del piano e valuta l'efficace conseguimento degli obiettivi entro le scadenze previste".

Grazie a questi risultati, continua il ministro "abbiamo presentato la prima e la seconda richiesta di pagamento alla commissione nei tempi previsti. Questo ci ha permesso di ricevere un totale di 42 miliardi di euro (a cui vanno aggiunti i 24,9 miliardi di euro ricevuti quale prefinanziamento iniziale)".

“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, ha detto Giorgetti, "si inserisce nella più ampia strategia dell'iniziativa Next Generation EU volta a rafforzare il percorso di integrazione europea in uno dei più difficili periodi della storia recente che sta mettendo a dura prova le nostre economie, il nostro benessere, le nostre società".

Carfagna: fino a ieri allarme rosso, oggi obiettivi raggiunti

“Il governo si metta d’accordo sul Pnrr: fino a ieri era allarme rosso, oggi il ministro Giorgetti conferma che gli obiettivi sono stati raggiunti, i tempi rispettati. Il Governo Draghi ha fatto il suo lavoro. Ora basta scuse: il governo porti avanti progetti e riforme del Piano”. Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, deputata e presidente di Azione.

Task force Ue: ok adeguamento dei costi, non dell'ambizione

Il vice capo della task force Ue sul Recovery plan, Declan Costello, parlando all'evento annuale ha detto che "la Commissione Ue è pronta a guardare con attenzione ad adeguamenti" dei costi "se necessari, su specifici progetti. Ma stiamo parlando soltanto di investimenti. Non si può tornare indietro e ridurre l'ambizione delle riforme". Costello ha chiarito che un eventuale adeguamento dei costi "riguarderà solo alcuni investimenti, non può essere trasversale, dobbiamo lavorare per trovare soluzioni con il Governo".

Manovra, l'economia riprenderà slancio nel 2023

In audizione sulla legge di bilancio, nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato, Giorgetti ha detto che "non sembra condivisibile il pessimismo oggi prevalente sulle prospettive per l'economia internazionale e, in particolare, per quella italiana, pessimismo che traspare anche dalle previsioni economiche di organizzazioni quali il Fondo monetario internazionale".

"Il prodotto interno lordo nei primi tre trimestri del 2022 - ricorda - è aumentato più del previsto, tanto che la crescita annuale acquisita al terzo trimestre (ovvero la crescita che si verificherebbe se la variazione del quarto trimestre fosse nulla) è pari al 3,9%".

“Guardando in avanti, non possiamo escludere una temporanea flessione del Pil nei trimestri a cavallo di fine anno. In via prudenziale, abbiamo perciò ridotto la previsione a legislazione vigente di crescita del Pil nel 2023 da 0,6% a 0,3%. Tuttavia, guardando più oltre, nell'ipotesi che non si verifichino nuovi shock e che la configurazione dei prezzi dell'energia nel 2023-2025 sia in linea con quanto scontato dai mercati a termine (con livelli di prezzo elevati ma tendenzialmente decrescenti), nonché tenuto conto delle misure di sostegno a imprese e famiglie, prevediamo che l'economia riprenda slancio nel corso del 2023, anche grazie al maggior impulso generato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, ha detto il ministro dell'Economia.

“L'impennata del costo dell'energia mette a rischio la sopravvivenza delle nostre imprese, non solo nelle industrie a elevata intensità energetica, ma anche nei servizi e nell'agricoltura. Le famiglie sono duramente colpite dal forte rialzo dell'inflazione mentre le retribuzioni crescono a un ritmo moderato. L'impatto sui bilanci familiari, prima di considerare le misure di sostegno adottate dal Governo, è particolarmente grave per le fasce della popolazione con redditi più bassi”, ha detto i Giorgetti nel corso dell'audizione.

Tregua fiscale per contrastare l'inflazione

Le ratio delle disposizioni di “tregua fiscale" contenute nella manovra "prende le mosse dalla considerazione delle difficoltà economiche che tali soggetti stanno attraversando, prima a causa degli effetti del Covid-19 e successivamente per l'aumento dei costi energetici e della più generalizzata inflazione. In questo caso, l'esigenza è chiara: ridurre l'impatto dei citati fenomeni sul bilancio delle famiglie, specialmente quelle più fragili, nonché di garantire la sopravvivenza e la competitività delle imprese che versano incondizioni di difficoltà".

Proroghe per il Mezzogiorno

"Per il Mezzogiorno - prosegue il ministro - stiamo predisponendo misure per la proroga di alcuni interventi, quali le agevolazioni fiscali in favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in quei territori, nonché prevedendo la proroga del credito d'imposta per gli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali e nelle Zone Logistiche Semplificate e per le attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno".