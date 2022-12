Presentato il B-21: il bombardiere "ideale" in caso di conflitto con la Cina

Costa 692 milioni di dollari, è attrezzato per penetrare le linee di difesa aerea nemiche ed effettuare attacchi in qualsiasi parte del mondo. Ma non solo: ha la capacità di trasportare sia armi convenzionali che nucleari e di essere difficilmente riconoscibile dai radar.

Si tratta del B – 21 Rider, il nuovo bombardiere presentato ieri dall’aeronautica degli Stati Uniti.

L’aereo da combattimento, il più sofisticato mai prodotto fino ad oggi, è “il velivolo ideale nel caso di un conflitto armato con la Cina”: la sua struttura e l’alto grado tecnologico permettono, infatti, di sostenere lunghi voli e ha una “enorme capacità di abbattimento”.