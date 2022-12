Sale la pressione sui titoli di Stato della zona euro, con il rendimento dei Bund decennali tedeschi in crescita di 11,5 punti al 2,5%, il massimo dal gennaio del 2011.

In rialzo a 212,3 punti il differenziale con i Btp italiani, con il rendimento annuo in crescita di 14,6 punti al 4,623%, valore che non toccava dallo scorso 21 ottobre.