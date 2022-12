Prezzo del gas in altalena, Banca del Giappone più restrittiva, vola lo yen

Sui mercati oggi sotto osservazione soprattutto il prezzo del gas e le mosse della Banca centrale giapponese. La BOJ ha aggiornato la sua politica monetaria, che prevede un livello massimo di rendimento dei titoli di Stato decennali, tenuto sotto controllo tramite gli acquisti di titoli. Il livello di rendimento è stato alzato da 0,25% a 0,50%. Tra le conseguenze ci sono stati il calo della borsa di Tokyo, -2,46%, e il forte apprezzamento dello yen nei confronti di dollaro ed euro. Una politica monetaria più restrittiva, infatti, rende più appetibili gli investimenti in titoli di Stato giapponesi e può riportare sul mercato domestico parte dei capitali di investitori giapponesi attualmente impegnati sui mercati americano ed europeo. Un euro vale 140,4 yen, -3,23%.



Il prezzo del gas ha visto andamenti diversi durante la giornata. In avvio di contrattazioni è sceso fino a 100,20 euro al megawattora, dai 108 della chiusura di ieri e i 134 di giovedì scorso. C'è stata successivamente un'impennata fino a 115 euro, a seguito della notizia di un'esplosione in un gasdotto in Russia che raggiunge l'Europa attraverso l'Ucraina. Successivamente le quotazioni sono tornate a scendere: a metà pomeriggio il future di gennaio è scambiato ad Amsterdam a 106,4 euro al megawattora, -1,9% rispetto a ieri. I flussi di gas russo continuano infatti attraverso collegamenti alternativi verso l'Europa.



Sul fronte azionario la seduta vede gli indici poco mossi, come ieri, con un miglioramento nel pomeriggio. A Milano +0,20% per l'indice Ftse Mib. In luce ci sono soprattutto i titoli bancari, con in testa Bper Banca, +4,10%, Unicredit, +3,70% e Banco Bpm, +3,45%. Maggiori ribassi per Campari, -3,15%, Diaosorin, -2,38%, e Stellantis, -1,84%.



Nel resto d'Europa +0,30% per Londra, mentre scendono di circa lo 0,30% gli indici di Francoforte e Parigi. Rialzi moderati anche a Wall Street, dopo un avvio in calo: +0,36% per il Dow Jones, +0,25% per il Nasdaq dei tecnologici.



Lo spread Btp/Bund è stabile a quota 217 ma sale ancora il rendimento del Btp italiano: 4,45%, in rialzo di 6 punti base.