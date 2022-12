Prima alla Scala tra le polemiche: proteste contro l'opera scelta, la guerra e il caro bollette

Prima della Scala tra le polemiche. A poche ore dall’inaugurazione della stagione operistica, si susseguono le proteste.

In piazza della Scala da qualche ora c’è una rappresentanza della comunità ucraina che sta protestando contro quella che sarà l’opera russa in scena stasera: Boris Godunov, di Musorgskij, una parabola sulla dittatura degli zar.

L’idea di portare in scena quest’opera era germogliata tre anni fa, ben prima della guerra: dopo l’invasione russa di febbraio, sono sorti dubbi, ma la Scala ha mantenuto il suo programma, nonostante le proteste del console ucraino a Milano, Andrii Kartysh.

Ma alle preoccupazioni del diplomatico che temeva diventasse un’azione di propaganda in favore di Vladimir Putin, il direttore del teatro, Dominique Meyer, ha replicato, giungendo in piazza della Scala: “Non ci sono state tante polemiche a parte quelle del console ucraino. Presentiamo un capolavoro della storia dell’arte. Non significa che sia un appoggio alla politica russa. Sono delle cose diverse”.

Gli ucraini si sono radunati con bandiere, tra cui una con il volto di Putin al centro di una svastica, e diversi cartelli. Alcuni recitano frasi come ‘no ai musicisti russi che appoggiano la guerra’, oppure ‘un minuto di silenzio in memoria del direttore della filarmonica di Kherson Yuriy Kerpatenko ucciso dall’esercito russo’.