Protesta per il ballerino filo Putin, gli Arcimboldi verso cancellazione show

"Pur credendo nella libertà di espressione e nell'apoliticità dell'arte, la direzione del Teatro Arcimboldi Milano in questi giorni sta lavorando alla sospensione delle repliche del balletto 'Rasputin - Dance drama', con il danzatore Sergei Polunin, annunciato in cartellone dal dicembre 2019". Sembra finire così, con questo post pubblicato oggi sul profilo Instagram del teatro milanese, la polemica che da giorni aveva investito gli Arcimboldi di Milano per aver invitato il noto ballerino russo schierato apertamente con Putin.