Prudente ottimismo sui mercati

Apertura in positivo ma con qualche incertezza per i principali listini europei. Con guadagni di qualche decimo di punto per tutti eccezion fatta per Londra, la più incerta. Sembra comunque esserci ottimismo sui tre appuntamenti fondamentali previsti tra oggi e giovedì: questo pomeriggio i dati sui prezzi al consumo americani importante indicatore di inflazione.

La speranza è che siano positivi e inducano domani la Fed, la Banca centrale statunitense a decidere per un rallentamento dei rialzi dei tassi d'interesse.

Il terzo appuntamento giovedì quando sarà la BCE a decidere sui tassi d'interesse dell'euro.

Passaggi cruciali su cui c'è ottimismo soprattutto negli Stati Uniti. Ieri nasdaq e Dow Jones hanno chiuso in deciso rialzo trainando anche Tokyo, che ha chiuso stamattina guadagnando quasi mezzo punto e Hong Kong che segna un più 0,80%

Deboli invece le borse cinesi, perdono qualche decimo di punto Shanghai e Shenzen su cui pesano le incertezze sul futuro della situazione covid che potrebbe frenare la ripresa dell'economia.

Cala ancora il prezzo del gas, a 134 euro megawattora. Oggi importante ma forse non ancora decisivo vertice europeo sul tetto al prezzo.

Risale a 79 dollari al barile invece il prezzo del petrolio per la crescente richiesta di energia dalla Cina.