Putin in visita in Bielorussia: "Pronti a sviluppare il nucleare" anche a discapito del gas

Putin ha spiegato che la Russia potrebbe fornire ulteriore gas alla Bielorussia, invece prosegue il lavoro sulla centrale nucleare situata vicino alla città di Ostrovets, nella regione di Grodno. La quantità di energia che genera corrisponde a circa 4,5 miliardi di metri cubi di gas. "Siamo pronti a sviluppare ulteriormente questo progetto, lavorare, costruire blocchi. Ma, secondo me, la cosa più importante è che siamo pronti per creare un'industria, formare il personale nazionale, sviluppare la scienza in modo appropriato. Abbiamo tali accordi preliminari e siamo pronti a discutere e ad agire per andare oltre in questa direzione", ha assicurato il presidente russo spiegando l'imponente progetto.

Drone che secondo Energoatom sarebbe stato di fabbricazione iraniano. Non è il primo per la verità a cadere in territorio ucraino, "una violazione inaccettabile della sicurezza nucleare - si legge in un comunicato riportato da Ukrainska Pravda - facciamo appello all'Aiea e all'intera comunità mondiale per evitare che gli impianti nucleari siano esposti al rischio di attacco da parte dell'esercito russo e costituiscano una minaccia per la sicurezza nucleare dell'Ucraina e del mondo", ha ammonito l'agenzia ucraina che si ocupa di nucleare. La Germania si dice preoccupata per il vertice tra i due alleati asiatici.

Eppure Russia e Bielorussia sono pronti al dialogo anche con l'Europa, ha detto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko durante l'incontro a Minsk. Lukashenko ha espresso l'auspicio che a Bruxelles "prevalga la voce della ragione" e si possa passare a una discussione costruttiva sui temi della sicurezza e del futuro ordine mondiale". L'incontro si svolge con la partecipazione di delegazioni dei due Paesi. Alla missione russa a Minsk rendono parte anche il ministro della Difesa Sergei Shoigu, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov e il ministro dell'Energia Nikolai Shulginov.