Putin: "La Russia è pronta a negoziare per la pace. Kiev e gli altri Paesi no"

La Russia è pronta a negoziare con tutte le parti coinvolte nella guerra in Ucraina. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, che ha accusato Kiev e i suoi alleati occidentali di "rifiutarsi" di trattare. In un'intervista alla televisione di stato Rossiya1, Putin ha dichiarato: "Siamo pronti a negoziare con tutti i soggetti coinvolti su soluzioni accettabili, ma dipende da loro: non siamo noi a rifiutarci di negoziare".

Giovedì scorso aveva affermato che Mosca ''si adopererà'' per porre fine alla guerra e che ciò implicherà inevitabilmente ''un negoziato attraverso canali diplomatici''.

Il presidente ha aggiunto che la Russia sta agendo nella "giusta direzione" in Ucraina e che l'Occidente sta cercando di "dividere" il Paese. "Tutto si basa sulla politica dei nostri avversari geopolitici, che mirano a dividere la Russia, la Russia storica", ha detto. "Mentre l'obiettivo" di Mosca era "ben altro: unire il popolo russo".

Immediata la risposta di Kiev alle parole di Putin sulla disponibilità a trattare "con tutti" gli attori coinvolti nel processo. Il consigliere di Zelensky, Mikhaylo Podoloyak, ha dichiarato che "la Russia non vuole negoziati, ma cerca di evitare ogni responsabilità. È ovvio e per questo la porteremo in tribunale".

"Putin deve tornare alla realtà", ha scritto ancora su Twitter Podolyak: "La Russia ha attaccato per sua decisione l'Ucraina e sta uccidendo cittadini. Non ci sono altri 'Paesi, motivi o geopolitica".