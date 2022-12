Benedetto XVI, il telegramma di Putin: "Rafforzò i rapporti tra Chiesa ortodossa e cristiana"

Da Mosca arriva un messaggio di cordoglio da parte del presidente russo Vladimir Putin per la morte del Papa Emerito, Benedetto XVI.

In un telegramma, inviato a Papa Francesco, Putin ha ricordato come Joseph Ratzinger sia stato “un importante leader religioso e statista e un convinto sostenitore dei valori cristiani tradizionali”.

“Durante il periodo del suo Pontificato, la Russia e il Vaticano hanno intessuto relazioni diplomatiche su vasta scala e le relazioni tra la Chiesa ortodossa russa e la Chiesa cattolica romana si sono sviluppate”, ha aggiunto Putin.

“Ho avuto la possibilità di incontrare questa persona straordinaria e conserverò i ricordi più cari di lui. Vorrei estendere la mia sincera solidarietà in quest’ora dolorosa”, ha concluso Putin.

Anche il Patriarca di Mosca e di tutta la Russia Kirill ha inviato un messaggio a Papa Francesco esprimendo il suo dolore per la morte del Papa emerito Benedetto XVI.

“È con tristezza che ho ricevuto la notizia della morte del suo predecessore, il Papa emerito Benedetto XVI - scrive il Patriarca Kirill -. I molti anni di vita di Sua Santità hanno segnato un’intera epoca nella storia della Chiesa cattolica romana, che ha guidato in un periodo storico difficile, associato a molte sfide esterne e interne. L’autorità incondizionata di Benedetto XVI come eminente teologo gli ha permesso di dare un contributo significativo allo sviluppo della cooperazione intercristiana, alla testimonianza di Cristo di fronte a un mondo secolarizzato e alla difesa dei valori morali tradizionali”.

Nella lettera a Francesco, Kirill ricorda di aver avuto “l’opportunità di incontrare personalmente più volte Benedetto XVI durante il suo mandato sul soglio di Roma” e di aver potuto quindi constatare “il suo profondo amore per il cristianesimo orientale e, in particolare, il sincero rispetto per la tradizione dell’ortodossia russa”.

“Durante il pontificato di Benedetto XVI - prosegue Kirill -, i rapporti tra la Chiesa ortodossa russa e la Chiesa cattolica romana si sono notevolmente sviluppati nello spirito di fraterna collaborazione e nel desiderio di interazione sulla via del superamento dell’eredità talvolta dolorosa del passato. A nome della Chiesa ortodossa russa, esprimo le mie condoglianze a lei e ai fedeli della Chiesa cattolica romana per la sua perdita”.

Sia il messaggio di Putin, che quello di Kirill, fanno riferimento ai rapporti tra la Chiesa ortodossa russa e la Chiesa cattolica romana che, dopo l’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito di Mosca si sono decisamente incrinati. Papa Francesco, in più occasioni, infatti, ha chiesto la fine del conflitto e il ritiro delle truppe russe.

Anche il mondo ortodosso non russo in altri Paesi ha preso le distanze dal Patriarca Kirill, amico di Putin e sostenitore della guerra. Quest’anno, infatti, è cresciuta la percentuale dei cristiani ucraini che hanno festeggiato il 25 dicembre e che dunque non vogliono più celebrare il Natale il 7 gennaio, la data propria degli ortodossi e in generale dei fedeli in Russia.