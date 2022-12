Passano Croazia e Marocco. Belgio fuori, Lukaku sfiora il gol in tre occasioni

Il Belgio ci prova con Mertens nel primo tempo, con Lukaku nel secondo, ma niente da fare. Clamorose le occasioni capitate sui piedi del bomber dell'Inter, in due occasioni a un passo dalla riga di porta. E nella prima, al 60esimo, è solo il legno a fermarlo. Assedio dei Diavoli rossi nell'ultima parte della sfida, la Croazia tuttavia riesce a difendere con i denti il pareggio che vale secondo posto del Gruppo F e qualificazione. Capolista il Marocco che batte 2-1 il Canada già out. I nordamericani cercano il pari con determinazione, ma i Leoni dell'Atlante sbarrano la strada ai i tentativi dei biancorossi, anche sfortunati al 71esimo quando Hutchinson colpisce la traversa, con la palla che rimbalza sulla linea senza varcarla.

Croazia-Belgio La prima frazione si chiude sul parziale di 0-0. Ad avvio match sono i croati a fare la partita con gli avversari che cercano di proporsi in avanti con continuità solo col passare dei minuti. Succede di tutto dal 15' al 18': rigore per i croati per un fallo di Carrasco su Kramaric; Modric pronto dal dischetto; valutazione al Var del direttore di gara, l'inglese Taylor; cancellazione del penalty per fuorigioco. Due le chance costruite dalla Nazionale di Martinez con Mertens che per due volte non trova la porta davanti a Livakovic.

Nella ripresa fuori l'ex Napoli “Ciro” Dries Mertens, dentro Romelu Lukaku che ha ben tre occasioni per regalare il vantaggio al Belgio. Sulla prima, al 60esimo, colpisce il palo.

Negli ultimi scampoli, le altre due. All'86esimo Meunier tenta la conclusione in porta dentro l'area; sulla traiettoria piomba lì'attaccante dell'Inter che tenta la girata ma non trova di un soffio lo specchio. 4 minuti dopo, al 90esimo, ancora un brivido per la Croazia: cross di Thorgan Hazard per Lukaku che colpisce il pallone con il petto (un tentato stop più che un tiro) e non riesce a spingerla in rete a porta vuota. Niente da fare. Esplode la gioia della Croazia, grande delusione in casa Belgio.

(GettyImages) Mondiali di calcio Qatar 2022, Croazia - Belgio

Canada-Marocco Primo tempo vivace. Nordafricani in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Zyech e En-Nesyri al quarto e al 23esimo. Due gol che sembravano spianare la strada per una goleada dei "Leoni dell'Atlante". Invece, in chiusura di tempo, al 40esimo, la sfortunata deviazione di Aguerd sul cross di Adekugbe riporta in gara il Canada. Al terzo minuto di recupero rete annullata alla squadra di Reguagui: En-Nesyri colpisce ancora avventandosi su una corta respinta della difesa realizzando con un destro potente. Ma il fuorigioco dello stesso Aguerd rende vana la prodezza del centravanti marocchino.

Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images Coppa del Mondo Qatar 2022, Canada-Marocco

Nella seconda frazione i nordamericani - pur già eliminati, prova di determinazione e orgoglio - attaccano a testa bassa, colpiscono anche una traversa al 71esimo con Hutchinson, ma non trovano il pareggio.

La classifica definitiva del Gruppo F