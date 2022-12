Croazia ai quarti. Giappone agguerrito nel primo tempo, sopraffatto ai rigori da Livakovic (4-2)

Dopo 120’ di partita - esclusi i recuperi - e i primi rigori di questi Mondiali, la Croazia – soprattutto grazie alle parate di Livakovic – va ai quarti di finale per incontrare la vincente tra Brasile e Corea, sconfiggendo il Giappone per 4 a 2 (durante il match, le sfidanti si erano assestate sull’1 a 1). I nipponici tornano a casa immeritatamente, soprattutto tenendo conto della grinta con cui hanno giocato in particolar modo nel primo tempo. Ma, si sa, quando una sfida calcistica va ai tiri diretti in porta, i parametri di bravura e merito saltano. Un primo tempo abbastanza equilibrato, tra due squadre che sono sembrate piuttosto equivalenti a livello di forza, aggressività e capacità di concretizzare le azioni. Ma è solo a pochi minuti dal fischio del primo tempo (43’) che il Giappone va in rete con Maeda, il cui gol resta appeso al filo del Var per un sospetto fuorigioco. Un vantaggio che rispecchia opportunamente le performances dei primi 45 minuti di gioco.

Con la ripresa, la speranza del vantaggio giapponese dura poco: al 55’ Perisic, di testa, buca la rete di Gonda e porta la Croazia al pareggio. Verso la fine del secondo tempo il pressing della Nazionale a scacchi si fa più incalzante. In particolare: al 66’ Modric tira di destro ma il portiere giapponese devia in calcio d’angolo; al 77’ un gran sinistro di Perisic lancia la palla di poco fuori della porta, anche stavolta deviata. I giapponesi perdono di mordente, in parte anche per la stanchezza, e la partita nei tempi regolamentari si conclude sull’1 a 1.