Messi vince facendo sognare milioni di argentini. Il Papa lo definì “Dio con la palla in campo”

Papa Francesco ha ricevuto Messi in diverse occasioni a sottolineare il legame tra il calcio e l’Argentina che accomuna i due personaggi. “Messi e io abbiamo pregato insieme – ha dichiarato il Vescovo di Roma - e mi ha confidato quanto la fede sia importante per lui”. Il rapporto tra Papa Francesco e Lionel Messi va avanti da anni, tantoché il Santo Padre nel 2019 lo definì “Dio con la palla in campo”. Durante la sua carriera Leo Messi ha sempre riconosciuto che il suo è un talento prestato da Dio: "Mi ha fatto il dono di giocare così, senza di Lui non sarei arrivato a quello che sono oggi. Ringrazio Dio per essere nato argentino".

Per settimane l'Argentina ci ha creduto. Ma è stato solo il 3 a 0 sulla Croazia all’80esimo minuto della semifinale, a dare il segnale che si poteva andare fino in fondo. Protagonista indiscusso Messi con il suo virtuosismo, il capo popolo, il miglior giocatore di tutti i tempi, tornato a brillare riscattandosi dopo la delusione per la sconfitta contro la Germania nel 2014.

È un finale perfetto. Gli Albiceleste, dopo anni di attesa, davanti a una straordinaria Francia, in un duello continuo, dopo 120 minuti in Qatar 2022 portano il loro sogno verso la gloria, incassando la loro terza coppa in tutta la storia dei mondiali di calcio. Per i “muchachos” di Buenos Aires il campionato è stato sin dall’inizio molto chiaro: niente sarà facile, un traguardo frutto di momenti di sacrifico, ansia e sofferenza, tipiche dell'intensità con cui il paese gaucho ha vissuto questo Mondiale.

Per Messi questo Mondiale è “l’ultimo tango”. Al pari di predecessori storici quali Pelè e Maradona, consegna al suo paese un’eredità e la più grande gloria che il gioco ha da offrire. Perché l'eredità di Messi è già assicurata. La sua lista di premi arriva all'assurdo, una sfilata infinita di trofei vinti e record polverizzati: quattro Champions League, 790 gol, 11 campionati nazionali, una Copa América, il miglior ‘goleador’ di tutti i tempi del Barcellona, ​​cinque Palloni d'oro, il giocatore più prolifico nella storia della Spagna. Gli esperti del calcio affermano che Messi non ha bisogno di un Mondiale o tantomeno gioca per essere ricordato come un grande. È qui perché l'unica cosa che importa è onorare il suo paese, in una via di mezzo tra il suo dovere e il suo destino voluto da Dio in questa terra. Abbiamo incontrato l’Ambasciatrice dell’Argentina presso la Santa Sede, Sra. Maria Fernanda Silva , prima donna di origini africane. Innanzitutto, mi preme ringraziare l’ambasciatrice di Francia presso la Santa Sede, che mi ha appena inviato le sue congratulazioni, che ricambio con un grande abbraccio a Florence Mangin. La Francia è stato un avversario di altissimo livello. In secondo luogo, spero che tutti coloro che amano lo sport e il calcio si siano divertiti, perché questa finale è stata un grande spettacolo sportivo. Mi viene subito da pensare al riferimento del Santo Padre alla “pelota de trapo” (il pallone di stracci), al periodo nel quale la gratuità dello sport contava di più del risultato e della povertà. Oggi ci siamo divertiti con lo sport. La nazionale argentina ha grandi doti tecniche, però ricorda anche molto il calcio dei campi di periferia e quello di strada.

Cosa rappresenta per gli argentini la vittoria del campionato mondiale di calcio?

Rappresenta una squadra giovane, con un Commissario Tecnico che è anche il più giovane tra quelli presenti ai mondiali. Questo significa che condivide i codici con i giocatori. Rappresenta una grande festa collettiva, ossia ciò che possiamo costruire collettivamente con gioia. È importante sottolineare con grande piacere il suo percorso. Una squadra che ha mostrato anche umiltà, che ha iniziato con una sconfitta ed è rimasta coesa. Un popolo che la festeggia e l’ha accompagnata con la tifoseria più numerosa in Qatar. Vorrei sottolineare l’affetto degli argentini. Quando siamo chiamato all’impresa e alla mistica collettiva, rispondiamo con gioia, impegno e fede e raggiungiamo il nostro obiettivo. Occorre anche vivere il successo con umiltà, mettendo in pratica, nel nostro caso, l’umiltà del vincitore.



Possiamo dire che questa vittoria è dedicata a Diego Armando Maradona e Papa Francesco?



Ovviamente questa vittoria è dedicata a Diego Armando Maradona è stato presente in tutte le canzoni, le bandiere, le magliette e ovviamente anche tutti i social media. Diego è stato presente, soprattutto nei cori dei giocatori. Ha giocato questa partita e tutte le altre partite. Sognava ardentemente questa partita e siamo riusciti a vincerla, come lui è stato in grado di regalarci questa vittoria in passato. Questa vittoria è anche per i ragazzi delle Isole Malvine, per i reduci di quel conflitto.



…e per Papa Francesco?



Ovviamente è nostro concittadino. Il Papa è di origine argentina però è il Papa della Chiesa universale. È il Papa di tutti. La sua leadership spirituale è più inclusiva e poggia sulla fede. Il suo messaggio è incentrato sulla fede e si rivolge a tutte le persone di buona volontà. Tra le tante cose straordinarie, questo è il papa della vicinanza, tenerezza.



Messi questa volta ha messo tutto nelle mani di Dio. Lei lo conosce, cosa puoi dirci della sua profonda fede?

Quella di Messi è una leadership che fa sempre riferimento al Signore, che ha sempre molto presente. La trasmette ai suoi compagni di squadra. Lo invocano in campo. Lui però non vuol sovrapporsi a Dio. Messi dice: “Non chiamatemi Dio. L’unico vero Dio mi ha posto qui. Il Signore mi ha dato questo dono di poter giocare”. Sottolinea che tutto è possibile grazie a Dio. Messi dice anche: ”Io non faccio nessuna promessa perché poi è Dio a decidere”.



Quale aneddoto particolare ricorda?



L’ho conosciuto qualche anno fa ormai in Ecuador. Ero rappresentante permanente dell’UNASUR. Rese visita al nostro segretariato con la sua squadra, con tutta la sua umiltà e la sua tranquillità. Abbiamo incontrato alcune persone insieme. Attirava l’attenzione con la sua semplicità, la sua calma e la sua umiltà. Era già Messi!