Al via i quarti di finale, precedenti e statistiche tra Croazia-Brasile e Olanda-Argentina

Non è la prima volta che le nazionali di Brasile e Croazia si affrontano ai Mondiali, venerdì sarà la terza volta. Il Brasile ha sempre vinto, nel 2006 per 1-0, nel 2014 per 3-1, e bisogna ricordare che sono passati quattro anni dall’ultima volta che le squadre si sono affrontate in campo per un’amichevole in Inghilterra.

Per i verdeoro, comunque, un unico e solo obiettivo: vincere e andare in semifinale, per la squadra sarebbe la nona volta e potrebbero avvicinarsi al primato dei tedeschi, gli unici ad essere stati semifinalisti per ben 12 volte.

Dall’altra parte abbiamo la Croazia, vicecampione del mondo in carica, squadra non facile che è riuscita a battere il Giappone ai calci di rigore, e che si sicuro non intende fare la parte della comparsa.

Vedremo se i balletti brasiliani avranno la meglio.

Precedenti

12 giugno 2014 Brasile-Croazia 3-1

12 giugno 2006 Brasile Croazia 1-0

Della rivalità tra Olanda e Argentina, che si ritrovano in campo ai mondiali per la sesta volta, sono state scritte pagine significative negli anni passati. La sfida tra le due avversarie è ormai un classico e un avvenimento imperdibile dei mondiali di calcio. In pratica ci sono conti da regolare, in primis la semifinale del 2014, persa ai rigori dagli Orange.

L’Olanda ha battuto l’Argentina nei confronti del 1974 e nel 1998. L''Albiceleste, invece, ha sconfitto gli Orange nella storica finale del mondiale 1978, anch’esso non scevro di polemiche, in una finale indimenticabile che vide i calciatori di entrambe le squadre lottare senza tregua. L’ultimo precedente risale, appunto, alla semifinale del 2014, vittoria sudamericana ai rigori.

In ogni caso, visti i precedenti, sarà comunque uno show non solo una partita.

Precedenti:

9 luglio 2014 Olanda Argentina 0-0, (Argentina vince ai rigori 4-2)

21 giugno 2006 Olanda-Argentina 0-0

4 luglio 1998 Olanda – Argentina 2-1

25 giugno 1978 Argentina- Olanda 3-1

26 giugno 1974 Olanda – Argentina 4-0