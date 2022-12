Qatar 2022, Svezia "fredda" anche sui Mondiali

Qatar 2022, la Svezia rimane "fredda" anche rispetto ai Mondiali. Nel Paese scandinavo la competizione calcistica non sfonda e la maggior parte delle partite non riscuote un vasto pubblico televisivo. A influire è stata senz'altro la mancata qualificazione della Nazionale alla fase finale, ma ci sono anche altri fattori in gioco. Per le dirette televisive è stata registrata una buona audience solo a partire dai quarti di finale. Come scrive il quotidiano Aftonbladet, Francia-Inghilterra trasmessa sabato da TV4 è stata vista da 1,2 milioni di persone. Buoni risultati ha ottenuto anche Olanda-Argentina andata in onda sulla Sveriges Television (Svt).

Come ha osservato il direttore sportivo di TV4, Erik Westberg, "generalmente per tutta la Coppa del mondo siamo al di sotto delle aspettative per le trasmissioni via etere ma sopra per quelle digitali. Soprattutto siamo contenti dei fine settimana. Sapevamo che influivano i mesi invernali, che la Svezia non partecipava e che il dibattito sul Qatar avrebbe avuto la sua influenza, anche nelle nostre aspettative".

Max Bursell, responsabile dei programmi di Svt, ha rimarcato invece come l'orario pomeridiano fosse poco propizio: "È difficile attrarre un pubblico televisivo. Le gare che si giocano di sera sono invece esposte a una concorrenza diversa. Inoltre la Svezia non è presente, quindi per ora siamo soddisfatti".

La questione dei diritti umani ha però pesato probabilmente più in Svezia che in altri Paesi. Lo spiega bene Olof Lundh, autore di podcast sul calcio e del libro "Il tempio nel deserto: come il Qatar ha comprato lo sport più grande del mondo": "Quando parli con i colleghi, indipendentemente dal fatto che provengano dal Pakistan, dall'Ecuador, dalla Nigeria o da altri Paesi, la questione dei diritti dei lavoratori migranti o della mancanza di democrazia in Qatar non è qualcosa che monitorano. Loro sono qui solo per coprire il calcio, quindi c'è una grande differenza nel modo in cui altri media stranieri hanno seguito il campionato rispetto alla Svezia e forse ad altri 15-20 Paesi in Europa".