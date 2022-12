Giappone, la maledizione del "quattro" e la sfiga Mondiale

Quattro in Giapponese si dice “shi”, parola che suona anche come “morte”. Per questo i giapponesi, ma anche i cinesi e i coreani, tendono a considerare in numero 4 sinonimo supremo di sfiga.

Negli hotel in Giappone non si trovano stanze col numero 4, anche il quarto piano è bandito dai palazzi. Guai a regalare un servizio da quattro di piatti o tazzine, o a sistemare quattro bonsai vicini in un giardino. Si chiama tetrafobia, è una superstizione, un pregiudizio magico, nei confronti di questo numero che a noi occidentali può apparire innocuo e simpatico.

Ma siccome alla fine tutto il mondo è paese, anche gli asiatici hanno la loro versione della smorfia napoletana. E si sa, la smorfia non mente mai. Era dunque già scritto che la Nazionale nipponica sarebbe uscita per la quarta volta nella storia dei Mondiali, nella quarta partita (cioè agli ottavi).

Ma c'è di più in questa sfortunata cabala: il Giappone ha preso il gol del pareggio nell'ultima partita, quello che ha aperto la strada alla disfatta, dal numero 4 croato, Ivan Perišić. E alla fine ha perso subendo 4 gol.

Nell'ultima partita del Giappone il numero 4 mancava, è Kō Itakura, manco a dirlo era stato squalificato.