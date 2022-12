"100 euro che non vi danno il rigore" la scommessa di Szczesny con Messi

Alla TV norvegese TV2 il portiere della Polonia Wojciech Szczesny ha svelato che aveva fatto una scommessa con Messi nella partita di ieri finita 0-2 .

“Scommettiamo 100 euro che non vi danno il rigore?”, ha detto il polacco al campione argentino. Ma ha perso, perché il rigore è stato dato. Ma la rivincita l'ha avuta parandolo, quando le due squadre erano ancora sullo 0-0.

“Abbiamo parlato prima del rigore" ha raccontato il portiere della Juve, Szczesny ha poi precisato: "Non so se è legale ai Mondiali, e probabilmente verrò punito per questo. Ma non mi interessa. E non lo pagherò neanche! A lui non interessano certo 100 euro". Poi ha aggiunto: "E' bello parare il rigore a quello che penso sia il miglior calciatore di tutti i tempi. Come portiere è forse la migliore sensazione che puoi provare, e quando è in una Coppa del Mondo, è molto bello".