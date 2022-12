Lo Stachanov dei Mondiali: allo stadio per vedere tutte le partite

Non potrà fare l’en plein solo perché 8 partite si giocano in contemporanea, e il dono dell’ubiquità ancora non è disponibile. Ma, a parte questa limitazione, le ha viste e le vedrà tutte: 56 partite su 64 del Mondiale di calcio in Qatar.

Si chiama Gregory. E’ polacco. Ha 44 anni. Ma da 2 anni vive a Dubai. E’ un appassionato di sport e di calcio. E ha deciso di farsi questa “scorpacciata” di partite.

“Avrei potuto vederle tutte, ma a condizione di vedere l’inizio di una e la fine di un’altra. Ma io non lo faccio per una statistica, lo faccio perché mi piace il calcio. E quindi non mi interessa farlo solo per i numeri, io voglio godermi le partite”.

Non lo fa per le statistiche, ma certo è interessante sapere che nei primi 11 giorni ha visto 39 match: quasi 4 al giorno! E in effetti il poker lo ha fatto durante la prima settimana, quando si è giocato alle ore 11, alle 14, alle 17 e alle 20.

Gregory lavora nel settore delle restaurazioni, ma in questo momento è libero e quindi può dedicare un intero mese ai Mondiali.

“Ho cominciato a preparami molto presto. Ho comprato i biglietti – tutti i biglietti – quando ancora non erano note tutte le squadre che avrebbero partecipato. Era più facile così, perché quando sono noti i gironi le persone cercano biglietti specifici. Invece a me non interessava e quindi è stato più facile comprarli tutti”.

E’ la prima volta che ti imbarchi in questa impresa?

“No, è la quinta Coppa del Mondo che vado a vedere come spettatore. Ma è la prima volta che posso vedere tutte le partite, perché è il primo Mondiale con tutti i match nella stessa città. In Africa, ad esempio, gli stadi erano lontani migliaia di chilometri l’uno dall’altro: sarebbe stato necessario un jet privato!”

In questo caso non serve un jet, ma comunque bisogna spostarsi da una parte all’altra della città.

“Ho un amico qatarino. Lui è un collezionista di biglietti. Ha un autista. E così mi ha aiutato negli spostamenti”.

Anche Gregory colleziona biglietti, ne ha talmente tanti da non ricordarne il numero. Ma di sicuro ne ha di tutte le Coppe del Mondo.

Perché hai deciso di vedere tutte le partite?

“Perché non ci sarà un’altra occasione nella mia vita per vedere così tante partite di un mondiale. Nella vita ognuno ha un proprio hobby. Ad alcune persone piacciono le macchine e quindi vogliono l ‘ultimo modello di auto di marchi prestigiosi. Io preferisco spendere il mio tempo e i miei soldi per guardare un Mondiale. Preferisco godermi le migliori squadre di calcio al mondo piuttosto che una macchina”.

Ma anche il tuo è un hobby costoso…

“Lo è. Specialmente per i biglietti. E poi gran parte delle partite le vedo con mia moglie. Lei ha visto i primi 5 incontri, poi è dovuta tornare a Dubai. Ma da oggi li vedremo tutti fino alla finale. Solo per i biglietti ho spesso circa 8mila euro in tutto. Per dormire abbiamo scelto il posto più economico (oltre 2000 euro per 1 mese), anche se è un po’ lontano dagli stadi. Alla fine spenderemo in tutto circa 12mila euro”.

Sei un appassionato di calcio, ma ovviamente sarai anche un tifoso di una nazionale: la Polonia, immagino.

“Ovviamente si”.

E ieri sera – manco a dirlo - ovviamente era allo stadio per la partita contro l’Argentina che ha garantito il passaggio agli ottavi della sua nazionale nonostante la sconfitta in campo.

E chissà che non accompagni la squadra del suo Paese fino alla 64esima sfida, allo stadio Lusail, per la finale.