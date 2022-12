Verso Argentina-Croazia: un tocco di azzurro nel match. Il fischietto sarà Daniele Orsato

Sudamerica contro Europa, Albiceleste contro Biancorossi a scacchi, tango contro kolo, ovvero Argentina contro Croazia. Non sembra esserci posto per un tocco italiano in questa prima semifinale di questo Mondiale che ha visto gli azzurri ancora una volta costretti a guardarlo in tv. E invece un po’ di Bel Paese caratterizzerà il match di martedì 13 dicembre alle 20 perché ad arbitrarlo sarà Daniele Orsato.

Sul versante Croazia si registrano le dichiarazioni di Bruno Petkovic, attaccante della Dinamo Zagabria e autore della rete valsa il pareggio, e quindi i rigori, contro il Brasile.

"Non abbiamo un piano su come fermare Messi – sottolinea -; non ci concentreremo su un solo giocatore. L'Argentina ha molti bravi calciatori ed è difficile concentrarsi solo su uno". La nazionale guidata da Zlatko Dalic ha raggiunto la semifinale dopo aver vinto due gare ai penalty: "Molti sanno tirare un rigore in maniera eccellente ma la differenza la fa la calma. Devi tenere duro sotto pressione. E poi – evidenzia - c'è il nostro portiere Livakovic, di cui ti puoi sempre fidare e che ti semplifica la vita". Per Petkovic, 28enne di Metkovic, un passato in Italia con le maglie di Trapani, Bologna e Verona, è "il traguardo più importante" della carriera e lo conserverà per sempre come uno dei suoi ricordi più fulgidi.