L'Argentina recupera Di Maria e De Paul. Modric: "Siamo preparati a fermare Messi"

L'attesa è palpabile: l'Argentina di Leo Messi contro i vice campioni del mondo della Croazia trainati dal talento di Luka Modric. E' la vigilia dell'incontro che darà il via alle semifinali.

Le ultime: l'Albiceleste recupera lo juventino Di Maria e De Paul ritenuti in dubbio. Lo ha fatto sapere il ct della Seleccion, Lionel Scaloni, nel corso della conferenza stampa che anticipa la sfida.