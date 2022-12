"Que miras bobo?": è già tormentone l'invettiva di Messi dopo la vittoria contro l'Olanda ai rigori

E' diventato un fenomeno virale in Argentina (e non solo) lo sfogo di Messi ai microfoni di TyC sports, davanti alle telecamere, rivolto all'attaccante olandese Wout Weghorst dopo la qualificazione dell'Argentina contro l'Olanda ai rigori. La prima a rilanciare la frase era stata proprio Antonella Roccuzzo, la moglie di Messi, in un video all'uscita dallo stadio. Poi "Que miras bobo" ha fatto il giro del mondo e in pochissimo tempo l'insulto è stato messo in musica da un deejay, autore di un remix elettronico che in tre giorni ha avuto più di 100.000 visualizzazioni.