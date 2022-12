L'Associazione Italiana Calciatori è con i lavoratori migranti del Qatar

Il sindacato dei calciatori italiani decide di sostenere “con urgenza” la campagna avviata dalla BWI (federazione sindacale globale dei sindacati democratici e liberi dell'edilizia) “I STAND WITH MIGRANT WORKERS”. Campagna sostenuta anche dall’associazione Calciatori mondiale FIFPRO, anche in Italia FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil.

“In questi giorni, dopo l’accensione dei riflettori sui campi di calcio per le prime partite del Mondiale Qatar 2022, è ritornata sotto l’attenzione mediatica la questione della mancanza di adeguati diritti ai lavoratori in Qatar”, scrive Assocalciatori .

“Negli ultimi anni la FIFA ha assunto impegni in materia di diritti umani che purtroppo non sembrano più ricevere la stessa priorità che avevano quando sono state adottate politiche per migliorare le condizioni di lavoro degli operai impegnati nella costruzione delle infrastrutture pe il Mondiale in Qatar; le recenti parole del Presidente FIFA sembrano glissare sugli impegni assunti e porre in secondo piano la questione legata ai diritti umani”, aggiunge l'associazione. Qui su rainews .it abbiamo raccolto e dato conto del dibattito sui diritti dei lavoratori e sui diritti civili negati in Qatar, e delle posizioni della FIFA. Nel nostro speciale “Luci e ombre di un Mondiale” abbiamo approfondito il tema dei costi umani di Qatar2022, Amnesty International parla di almeno 15mila lavoratori deceduti per condizioni di lavoro insostenibili.

Ecco cosa chiede oggi l'Associazione Italiana dei Calciatori alla FIFA:

• Riconoscano e promuovano la costruzione di un Centro per Lavoratori Migranti per sostenere e far progredire i diritti dei lavoratori, la loro organizzazione sindacale, anche dopo la fine del Mondiale di calcio. Sottolineiamo che il progetto del Centro per Lavoratori Migranti è stato promosso con una iniziativa a Doha nel 2021 cui hanno partecipato i rappresentanti del sindacato italiano degli edili e dell’AIC;

• Consolidino i miglioramenti ottenuti dal Comitato di vigilanza in materia di lavoro sano e sicuro sostenuto dalla BWI per la Coppa del Mondo e che questi si estendano a tutto il settore edile in Qatar;

• Diano effettiva attuazione al Memorandum d’intesa congiunto BWI – Ministero del Lavoro del Qatar in particolare per quanto riguarda il rispetto e l’applicazione delle riforme del lavoro e l’utilizzo di procedure di reclamo da parte dei lavoratori migranti, con la loro “voce organizzata” nel loro Community Leaders Forum.

Come abbiamo sempre sostenuto, solo mettendo al centro del campo di calcio, ancora prima del pallone, i diritti umani e un lavoro dignitoso, il gioco del calcio può essere una grande festa per i calciatori e per i tifosi di tutto il mondo. Per questo è necessario l’impegno esplicito immediato della Fifa sul Centro Lavoratori Migranti, adoperandosi affinché ciò avvenga prima della Finale del Mondiale Qatar 2022.