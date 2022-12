Mondiali. Aveva scommesso sull'Inghilterra, deve buttare le 18 mila magliette fatte stampare

Mondiali in Qatar, un imprenditore britannico ha scommesso sulla vittoria dell'Inghilterra e ha fatto stampare 18 mila magliette con la scritta "Cup Winners 2022, It's Finally Home". Ma dopo l'eliminazione ai quarti contro la Francia, le t-shirt sono tutte da buttare. Un po' di scaramanzia avrebbe suggerito maggiore prudenza, ma l'uomo d'affari si è fatto trascinare dall'entusiasmo per la nazionale del cuore.

Alla vigilia della partita vinta per 2-1 dai Galletti Karl Baxter, 46 anni, ha utilizzato un carico di capi invenduti per quella che gli sembrava una brillante trovata commerciale. "Avevamo un carico di magliette da calcio senza scritte che abbiamo comprato un paio di anni fa - spiega l'imprenditore -. Non ci avevamo fatto molto e quindi ho deciso di scommettere sulla vittoria dell'Inghilterra". Quindi, la brutta sorpresa nella sfida contro i transalpini: "Al di là della vicenda delle maglie che mi sono rimaste, come tifoso dell'Inghilterra sono completamente distrutto dall'eliminazione e da come è andata la partita". Baxter ha provato comunque a vendere le sfortunate t-shirt, abbassando il prezzo e promuovendole con ironia: "Indossale con orgoglio, aggiungile alla tua collezione, usale per pulire le finestre... non sappiamo".

Resta la consolazione che produrle non è stato troppo costoso. "Ne abbiamo vendute qualcuna ma ce ne sono altre da smaltire", conclude.