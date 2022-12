Dai gol di Di Maria e Dybala al torneo da applausi di Amrabat: il Mondiale degli "italiani"

Lucido, preciso, implacabile: c'è un pezzetto di tricolore di casa nostra nel trionfo dell'Argentina in Qatar. Il Mondiale vissuto di fatto da “comparsa” per Paulo Dybala non ne ha scalfito la classe negli undici metri decisivi. Un apporto al successo iridato da parte degli “italiani” - i calciatori che giocano nel nostro campionato - firmato anche Angel Di Maria autore del raddoppio Albiceleste, timbro illusorio di una gara quasi sigillata contro una Francia fino a quel momento troppo brutta per essere vera.

Un romanista, un bianconero, un nerazzurro come Lautaro che hanno contribuito alla spettacolare affermazione sudamericana. Sul fronte opposto due rossoneri e un altro bianconero - messieurs Olivier Giroud, Theo Hernandez e Adrien Rabiot - che invece non hanno fatto la differenza per i Bleus trascinati, nella parabola da araba fenice, dal tracollo all'inimmaginabile risalita, da un Mbappé sontuoso (capocannoniere del torneo con 8 gol). Ma c'è un “ma” perché anche Giroud ha accompagnato la Marianna orfana di Benzema alla finale con le sue 4 reti.

Finale a parte, che Mondiale è stato quello dei 70 “italiani” sbarcati in Qatar al seguito delle rispettive nazionali? Vediamolo con una panoramica partendo da un ulteriore dato: su 32 squadre qualificate sono state 21 quelle che hanno convocato atleti che militano nel Bel Paese.

La Selección è stata solo in parte una squadra a trazione tricolore (6 i calciatori convocati da Scaloni). Paredes, Lautaro, Di Maria, Gonzalez, Correa, lo stesso Dybala: è stata un'Argentina formato-panca, quella “azzurra”. Una delegazione di “innesti di lusso” prontissimi a potenziare l'Albiceleste a partita in corso (emblematico il caso di Paulo, oscurato da un certo Leo Messi). Puntando lo sguardo indietro, dalle semifinali alla fase a gironi, non si può non sottolineare il ruolo che hanno avuto gli “italiani” nel Mondiale della sorpresa-Marocco. Uno su tutti, Sofyan Amrabat, pilastro dei Leoni dell'Atlante e della Viola di Vincenzo Italiano. Bene Sabiri (Samp), mentre non ha potuto far apprezzare il suo talento il “barese” Cheddira, capocannoniere della Serie B e protagonista - in negativo - di un doppio cartellino giallo che ha limitato a pochi minuti la sua presenza sul terreno di gioco.

La Croazia del Pallone d'oro Luka Modric è stata anche quella di Marcelo Brozovic, tra le frecce nella faretra di Inzaghi. A supporto, Erlic, Pasalic e Vlasic. Anche se è impossibile - quanto a qualità dell'apporto fornito - non citare una vecchia conoscenza di Appiano Gentile come Ivan Perisic.

Sul fronte squadre approdate ai quarti di finale, ha siglato due reti il portoghese-milanista Rafael Leao; lusitani di Cristiano Ronaldo in cui ha fatto rumore - è bene rammentarlo - l'esclusione di una delle pedine irrinunciabili per Luciano Spalletti come Mario Rui. Lacrime per i difensori verdeoro, tutti bianconeri (Danilo, Alex Sandro e Bremer, non pervenuto), costretti a lasciare il Qatar prima delle semifinali. Delusione anche per gli Orange-nerazzurri Dumfries e de Vrij (Inter), e Koopmeiners e de Roon (Atalanta).

Quanto invece agli ottavi, merita di essere ricordata la Polonia, ma soprattutto per la mole di “italiani” portati in Qatar (ben 10). L'oro, tra i biancorossi del Bel Paese, va attribuito senza dubbio alla saracinesca juventina Wojciech Szczesny; meno centrale l'apporto dei vari Zalewski, Zielinski, Milik. Altro dato finito sul taccuino in questa fase del torneo è relativo alle corazzate che non hanno convocato “azzurri”, su tutte Spagna e Inghilterra.

Infine lo step iniziale, i gironi. Lo sguardo non può non finire sulla Serbia, prima nazionale per “italiani” sui quali ha puntato con 11 calciatori; prescindendo dai ruoli, di fatto Stojković avrebbe potuto allestire una formazione tutta espressione del nostro campionato. Ci si aspettava molto di più dal fuoriclasse della Lazio Sergej Milinkovic-Savic (convocato con il fratello, il gigante granata Vanja), dal bomber di Max Allegri, Dusan Vlahovic, e più in generale da una nazionale naturalmente candidata al passaggio del turno.