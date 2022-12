Un coro velenoso contro i balletti in campo del Brasile dopo ogni gol. Roy Keane è il più cattivo

Roy Keane non ci sta. L'ex calciatore del Manchester United, ora telecronista sportivo per Itv, critica l'eccessivo entusiasmo dei brasiliani manifestato con dei balletti ad hoc dopo ogni gol subito dalla povera Corea del Sud. "Non riesco a credere ai miei occhi", ha dichiarato in diretta "Cos'è ? Ballando con le stelle'? Ovviamente tutto eccellente da parte del Brasile, fantastica realizzazione di Vinicius, ma sembra una puntata di 'Strictly come dancing' (il format originale inglese da cui e' stato tratto 'Ballando con le stelle', ndr), non mi piace - e puntualizza - la gente dice che e' la loro cultura ma io credo che sia mancanza di rispetto per l'avversario, sono quattro gol e lo fanno ogni volta". I balletti di gruppo avevano coinvolto anche il ct Tite, dopo dopo la terza rete di Richarlison, che aveva provato a replicare la "danza del piccione" su una sola gamba. Secondo Keane, anche il coinvolgimento del ct è da stigmatizzare.