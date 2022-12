Il Brasile affonda la sorpresa Corea del Sud 4-1. Ai quarti Verdeoro-Croazia

Il Brasile non avrebbe ammesso sorprese, mettiamola così. Abnorme il divario tra Seleçao e Corea del Sud, trascinata da entusiasmo, determinazione, ma con mezzi tecnici ovviamente incomparabili agli assi nelle maniche delle maglie verdeoro. Che giocano, danno spettacolo, danzano a ritmo di samba anche col ct Tite; e dicono alle avversarie… “Siamo pronti a esibire in bacheca il sesto titolo mondiale”. Un'allegria che non può far dimenticare nel contempo O Rei, Pelé, a cui la Seleçao manda l'abbraccio più caldo, più dolce.

Dopo il poker del primo tempo, la squadra di Tite non gonfia più la rete, ma gestisce a dovere la frazione con tante occasioni soprattutto per Raphinha. Corea del Sud che alza l'asticella e onora la gara in ogni istante del match: il goal di Paik al 76' dà una grossa iniezione di fiducia, permettendo agli asiatici di spingere fino al 95' per provare a ridurre lo svantaggio. La sensazione è che la Selecao sia stata davvero superiore in tutti i suoi aspetti: la Corea ha giocato bene e meritava forse anche di chiudere con un goal in più. Verdeoro già proiettai alla sfida con la Croazia ai quarti, sognando una semifinale con l'Argentina che affronterà l'Olanda.

Già vediamo Neymar e Messi in pedana, pronti a sfidarsi a colpi di sciabola.