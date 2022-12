Il Liverpool si assicura la "stella orange" Cody Gakpo. Al Psv più di 40 milioni

Tempo di feste natalizie; tempo - nel mondo del pallone - di mercato post Qatar per le corazzate del calcio europeo (e non solo). Il Liverpool di mister Klopp piazza il primo colpo del calciomercato invernale acquistando dal Psv l'attaccante 23enne Cody Gakpo, protagonista con l'Olanda ai Mondiali e autore di tre gol. Nelle prossime ore il giocatore sarà in Inghilterra per le visite e la firma.

"Il 23enne partirà a breve per l'Inghilterra per perfezionare l'operazione", si legge nel tweet del Psv. Si parla di una cifra compresa tra i quaranta e i cinquanta milioni di euro, ma il direttore sportivo del club olandese, Marcel Brands, ha anticipato che sarà un "trasferimento record per la squadra".

Attualmente la cessione più remunerativa nella storia del team di Eindhoven è quella di Hirving Lozano, approdato al Napoli per 45 milioni di euro. Il club sorride, mister Ruud van Nistelrooij forse meno.