Vittoria storica del Camerun sul Brasile, ma i Leoni sono fuori. Passano Verdeoro e Svizzera

E approda a quota 6 anche la Svizzera che batte la Serbia 3-2. La squadra guidata da Stojkovic, quella che ha portato in Qatar più calciatori che giocano nel nostro campionato (ben 11, in campo i fratelli Milinkovic-Savic, in gol anche Vlahovic) torna a casa con appena un punto in bacheca.

I Leoni Indomabili gettano il cuore oltre l'ostacolo e realizzano l'impresa di sconfiggere il Brasile. Una vittoria che finisce di diritto negli annali, ma che non si trasforma in qualificazione per la nazionale di Song. I Verdeoro sprecano tanto, soprattutto con Martinelli e Guimaraes, ma con 6 punti si erano già assicurati il passaggio agli ottavi.

Nella ripresa la squadra di Tite si rende pericolosa ancora con Martinelli, Militao e Guimaraes, ma non concretizza. Il Camerun risponde con Ntcham. La partita sembra incanalata verso una conclusione a reti bianche, tuttavia non è dello stesso avviso Aboubakar che va in gol al 91esimo. Una gioia incommensurabile associata a un'espulsione: l'attaccante infatti, dopo il colpo di testa vincente, non riesce a contenere l'entusiasmo, toglie la maglia durante l'esultanza e viene espulso per doppia ammonizione.

Match bloccato sullo 0-0 nel primo tempo. Poche occasioni, e le uniche due degne di nota arrivano nei minuti di recupero: prima Martinelli impegna con un destro potente Epassy, poi risponde Mbeumo con un colpo di testa su assist preciso di Ngamaleu, solo una grande parata di Ederson salva i brasiliani. Migliori in campo nei primi quarantacinque Rodrigo e Antony, i due esterni verdeoro si rendono più volte pericolosi saltando i diretti avversari ma non riescono a pungere.

Serbia-Svizzera

Primi 45 minuti pirotecnici tra Serbia e Svizzera: quattro reti e tante emozioni. Avanti gli elvetici al 20esimo con Shaqiri. Discesa di Rodriguez sull’out mancino, palla in mezzo per Sow che serve l’ex interista pronto a trafiggere il portiere serbo. Sei minuti dopo il pareggio della Serbia: Tadic sfugge sulla sinistra e mette un cross preciso sulla testa di Mitrovic che la piazza sul secondo palo. La squadra di Stojkovic ribalta il risultato al 35esimo con Vlahovic. Lo juventino non perdona: Widmer perde palla, l'azione prosegue con Tadic che verticalizza per il compagno; tiro leggermente "sporcato" da Freuler che si insacca alle spalle di Kobel. Ma al 44esimo i rossocrociati agguantano il pareggio con Embolo. Azione corale con Sow che apre a destra per Widmer, cross basso trasformato in gol sotto porta dal numero 7. Duplice fischio: tutti negli spogliatoi.

Nella ripresa gol vincente della Svizzera con Freuler al 48'. Recupero palla ancora firmato Sow e cross di Shaqiri in area, smistato addirittura di tacco da Vargas per l'ex atalantino che fredda il portiere del Torino Milinkovic-Savic. I serbi hanno l'intera frazione per riconquistare il pareggio, ma non pungono.

Svizzera agli ottavi, la Serbia torna mestamente a casa.