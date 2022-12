La rivoluzione dei mondiali oggi è la prima pagina del Jerusalem Post: "Siamo tutti marocchini"

"We are all moroccans". "Siamo tutti marocchini". La squadra del paese del Maghreb e sullo sfondo la spianata delle moschee a Gerusalemme, per gli ebrei il monte del tempio. Questa mattina la prima pagina del Jerusalem Post, quotidiano israeliano in inglese, ha sorpreso un po' tutti. Ma per chi vive in Israele la sorpresa è relativa.

Non c'è stata partita del Marocco, superato il girone, che non sia stata accompagnata da tanto entusiasmo. Una squadra araba non aveva mai raggiunto questo risultato. L'esposizione della bandiera palestinese poi, da parte di membri della squadra, dopo le ultime vittorie come da parte di molti sostenitori, ha infiammato l'animo dei palestinesi stessi.

Oggi, a Gerusalemme Est, non ci sarà casa, bar, ristorante dove la gente si ritroverà per guardare la partita.

Ma i bar saranno pieni anche a Gerusalemme Ovest, come a Tel Aviv e in tutte le altre grandi città in Israele. Perché a tifare per il Marocco qui ci sarà anche la grande comunità sefardita, quella degli ebrei provenienti dal Nord Africa e da tutti i paesi del Medioriente. E proprio gli ebrei marocchini ne rappresentano la maggioranza. Il loro legame con il marocco resta fortissimo.

In un momento in cui la tensione qui non manca, una vittoria del Marocco regalerebbe ore di felicità e di unione. Un sogno in questa terra.