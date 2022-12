La Croazia si impone 2-1 sul Marocco e porta a casa il bronzo. Grande Mondiale dei rossoverdi

Nella ripresa il Marocco prova a pareggiarla, anche se decimato - soprattutto in difesa - dagli infortuni muscolari. Occasioni da una parte e dell'altra. La più ghiotta per i rossoverdi capita a una manciata di secondi dal triplice fischio del qatariota Al Jassim: è il 96' quando En-Nesyri colpisce di testa e il pallone va di poco alto. Niente da fare per l'attaccante del Siviglia, niente supplementari per i Leoni dell'Atlante. Resta un grande Mondiale, quello messo in bacheca dal Marocco, prima nazionale africana ad arrivare in una semifinale del torneo; prima nazionale a catalizzare il tifo dell'intero mondo arabo (e dei tifosi di tutto il mondo desiderosi di schierarsi per la formazione-“sorpresa").