Macron vola in Qatar per sostenere i Bleus: socialisti e verdi all'attacco

Venti di burrasca su Emmanuel Macron. Il numero uno dell’Eliseo approda in Qatar per sostenere la nazionale di Deschamps chiudendo per qualche ora l’agenda relativa agli impegni internazionali e alle emergenze in patria, dallo scandalo McKinsey, ai rischi blackout per il freddo polare; dagli scioperi al malcontento sociale diffuso per il caro energia.

Una pausa di qualche ora, ma che ha provocato riverberi istituzionali e non poche polemiche.

Al summit di Bruxelles tra Unione europea e Sud-Est asiatico, Macron si è fatto rappresentare dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, facendo scattare altre critiche in patria. "Le sostituzioni reciproche rappresentano una prassi del partenariato franco-tedesco, e testimoniano la vicinanza e la fiducia tra i due Paesi", ha evidenziato l'Eliseo.

Di ritorno dal Qatar, in partenza da Doha nella notte il Presidente francese raggiungerà direttamente Bruxelles per partecipare al Consiglio europeo. Intanto all'Assemblea nazionale è scoppiata la polemica sul viaggio, dividendo l'emiciclo.

I deputati del suo partito, Renaissance, e i parlamentari di centro e di destra considerano "importante il sostegno del presidente alla nazionale di calcio francese", argomentando che è ormai superata la questione del boicottaggio dei Mondiali in Qatar, che andava fatta prima dell'avvio della competizione