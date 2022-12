AAA cercasi ct vincente: la Federazione belga lancia il "bando" sul web. Van Gaal tra i papabili

Chiari i requisiti. Obiettivo, così sembrerebbe, non incappare in un parvenu del pallone, anche se il rischio appare molto limitato o inesistente: deve essere "un vincitore seriale con esperienza nella gestione di giocatori di alto livello" , e dovrà “creare un gruppo affiatato e integrare i giovani giocatori” , oltre che “essere un esperto tattico, che baserà le sue scelte su dati, tecnologia e parametri oggettivi, avvalendosi delle competenze della struttura sportiva della Federazione".

Il Belgio lancia sul proprio sito, e sui canali social, la ricerca per individuare il successore dell’ormai ex ct Roberto Martinez, non rinnovato dopo l'eliminazione dei Diavoli Rossi al primo turno del Mondiale.