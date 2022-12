La Fifa è convinta: le nazionali eliminate hanno pensato troppo alla politica

Durante una conferenza stampa a Doha questa mattina Arsene Wenger, direttore dello sviluppo mondiale della FIFA, ha di nuovo tirato in ballo le proteste dei calciatori per i diritti umani, ribadendo la posizione critica della sua organizzazione. Wenger ha detto che le squadre che hanno avuto una buona partita di apertura erano mentalmente concentrate sulla competizione e “non sulle manifestazioni politiche”. In particolare si riferiva alle prestazioni deludenti di Germania e Danimarca. Quest'ultima tra le capofila della protesta “One Love” , la fascia arcobaleno a sostegno della comunità LGBTQIA+ proibita dalla stessa FIFA, mentre i tedeschi hanno scelto di posare nella prima partita con le mani sulla bocca per denunciare la censura.

Wenger ha illustrato poi diversi elementi tattici e statistici sul primo turno del torneo, evidenziando in particolare il forte aumento dei gol segnati su cross (+83%) rispetto al Mondiale 2018. "Si gioca di più sulle fasce e questo offre un ruolo importante agli esterni - ha spiegato - Credo che le squadre con le migliori ali avranno le maggiori possibilità di vincere il torneo". Wenger, infine, ha assicurato che la 'sua' Francia "ha ancora fame" e "l'appetito per vincere di nuovo". "Sarà pericolosa fino alla fine", ha pronosticato.