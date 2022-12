Mondiali 2022. In attesa della finalissima Argentina – Francia

Sarà la sfida tra una squadra sudamericana e una europea, due filosofie di calcio diverse, entrambe di grande tradizione, a caccia della terza Coppa del Mondo. L’Argentina potrebbe tornare a conquistare il trofeo dopo 36 anni, quando ancora c’era Diego Armando Maradona ad alzare la coppa al cielo. La Francia potrebbe tentare il colpaccio e vincere per la seconda volta i fila di Mondiali, come l’Italia nel ’34 e ’38, e il Brasile nel ’58 e ’62. Comunque vada a finire, chiunque alzerà lo sguardo al cielo, conquisterà la sua terza Coppa del Mondo, eguagliando la Germania.

Sarà la sfida in panchina tra Didier Deschamps, ct della Francia, già campione del mondo 4 anni fa, e il più giovane Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, campione d'America lo scorso anno proprio alla guida dell'Argentina.

I “Bleus”, fino a poche ore fa alle prese con il misterioso "virus di Doha" che ha costretto a letto molti di loro, sembrano tutti guariti e pronti ad andare in campo. In tribuna, come annunciato, ci sarà Emmanuel Macron, nel cui aereo presidenziale hanno trovato posto invitati illustri. Deschamps, alla vigilia del match: “Tutte e due le squadre hanno lo stesso obiettivo, una sola delle due avrà la terza stella sulla maglia dopo la partita. Abbiamo fatto di tutto per arrivare a giocare questa partita. Non ho preoccupazioni, né stress, è importante mantenere la calma - ha aggiunto - in una finale di Coppa del Mondo c'è un contesto speciale”. Il ct francese, in allenamento, ha riprovato la formazione che aveva concluso vittoriosamente la semifinale con il Marocco.

Dall’altra parte c’è l’Argentina di Lionel Scaloni: “Speriamo di coronare il sogno, ma se non dovessimo riuscirci dovremo essere ugualmente tutti orgogliosi". Il ct appare emozionato, la sua Argentina è un passo dal salire di nuovo sul tetto del mondo, e aggiunge: "Messi ha detto che sarà la sua ultima partita ai Mondiali? Allora spero che vinca e poi saluti; prima, però, deve alzare la coppa. Sarebbe magnifico pensare che noi possiamo assaporare questo momento insieme a lui. Sarebbe il miglior modo per congedarsi".

E sarà anche la sfida tra i due fenomeni Messi e Mbappé, che al momento si ritrovano insieme in testa nella classifica cannonieri della competizione con 5 gol ciascuno.

Secondo le previsioni dei bookmakers, la sfida Argentina-Francia sarà la finale più equilibrata delle ultime edizioni. Insomma, di ingredienti ce ne sono abbastanza per godersi lo spettacolo.